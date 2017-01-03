3 ملثمين يحرقون مكتب تحويل أموال في القطيف

المواطن - سعيد ال هطلاء - القطيف

أشعل ثلاثة أشخاص ملثمين، النارَ بمقدمة مكتب تحويل أموال في حي مياس بالقطيف.

وأوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، مخبراً عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب، ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة؛ مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار.

وأكد أنه تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.