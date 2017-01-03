3 وفيات و4 إصابات على طريق بيشة الرين

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

انقلبت سيارة مساء أمس الثلاثاء، على طريق بيشة الرين، أسفر عن وفاة 3 وإصابة 7.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة من نوع صالون على طريق بيشة الرين الساعه ٥:١٥، من مساء هذا اليوم الثلاثاء. وقد نتج عن الحادث ٧ إصابات من عائلة واحدة ثلاث منها توفيت في الحال (رجل وامرأتان) وأربع إصابات متفرقة.

وأضاف الشهري أنه باشرت الفرق الإسعافية الحادث بثلاث فرق، ونقلت ثلاث إصابات لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، والإصابة الرابعة نقلت عن طريق فرق وزارة الصحة.

وقدم الشهري تعازيه لذوي المتوفين، داعيًا الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا دعوته لجميع الأخوة قائدي المركبات بالتّقيُّد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور، حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.