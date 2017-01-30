30 طائرة جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية خلال 2017

المواطن – الرياض

كشفت الخطوط السعودية عن خطة استلام طائراتها الجديدة خلال العام الجاري 2017م ضمن برنامج تحديث وتنمية الأسطول الذي يجري تنفيذه حالياً ويهدف إلى تحديث ومضاعفة الأسطول إلى (200) طائرة جديدة بحلول عام 2020م، حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات خلال عامي (2015/2016م) للاستحواذ على (113) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن العام الحالي سوف يشهد دخول (30) طائرة جديدة من طرازات متعددة تشمل (7) طائرات بوينج (B787) دريملاينر و(5) طائرات من طراز بوينج (B777- 300ER) المزود بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى، و(10) طائرات إيرباص (A330-300) عريضة البدن الإقليمية و(8) طائرات إيرباص (A320ceo)، مؤكداً أن برنامج تحديث وتنمية أسطول المؤسسة يتم وفق خطة استراتيجية تتضمن تطويراً غير مسبوق وتحديثاً ضخماً للأسطول وزيادة السعة المقعدية على القطاع الداخلي، وتدشين وجهات دولية جديدة وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات، مؤكداً أن الطائرات الجديدة يتم تزويدها بأفضل أنظمة التقنية وبرامج الترفيه بخيارات متنوعة.

وأعلن الجاسر أن الطائرة الأولى التي سيتم استلامها هذا العام من طراز إيرباص (A330-300) الإقليمية الجديدة وسوف تصل بمشيئة الله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الخميس 26 يناير الجاري، وهي الطائرة رقم (11) التي يجري استلامها من مجموع (20) طائرة من ذات الطراز ضمن اتفاقية للاستحواذ على (50) طائرة من شركة إيرباص.

وقال مدير عام الخطوط السعودية إن العام الجاري سوف يشهد أيضاً خروج (18) طائرة من الخدمة بشكل نهائي وهي الطائرات المتبقية من أسطول البوينج (B777-200)، وسوف يتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري استلامها تباعا، وكان العام المنقضي (2016م) قد شهد خروج (19) طائرة من الأسطول وهي طائرات بوينج (B747) وعددها (4) طائرات وكذلك جميع طائرات امبراير وعددها (15) طائرة.

وأشار الجاسر إلى أن متوسط عمر أسطول “السعودية” انخفض مع مطلع العام الجاري 2017م إلى 5.87 أعوام وسوف يواصل الانخفاض مع توالي وصول الطائرات الجديدة هذا العام ليكون أقل من أربعة أعوام وهو أقل معدل على مستوى شركات الطيران الكبيرة عالمياً، لافتاً إلى أن اتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرات أخرى مهمة، في مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول، وفي هذا الإطار يتم التجهيز حالياً لابتعاث الدفعة الثانية من متدربي علوم الطيران والصيانة والعمليات الأرضية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين في إطار اتفاقية التعاون بين المؤسسة ووزارة التعليم، كما يتم تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات في كافة مواقع الخدمة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الشاملة التي يجري تنفيذها في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.