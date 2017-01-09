35 وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء بمناطق المملكة

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في شغل الوظائف الشاغرة لديها من المرتبة الثالثة عشرة حتى المرتبة السابعة، وذلك عن طريق النقل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مدير إدارة المراجعة الداخلية: (المرتبة 13 – الرياض).

2- مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة: (المرتبة 12 – جدة).

3- مدير فرع الهيئة بمنطقة جازان: (المرتبة 12 – جازان).

4- مدير فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية: (المرتبة 12 – عرعر).

5- مدير فرع الهيئة بمنطقة الجوف: (المرتبة 12 – سكاكا).

6- مدير فرع الهيئة بمنطقة نجران: (المرتبة 12 – نجران).

7- مدير فرع الهيئة بمنطقة الباحة: (المرتبة 12 – الباحة).

8- مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة: (المرتبة 12 – المدينة المنورة).

9- مدير فرع الهيئة بمنطقة تبوك: (المرتبة 12 – تبوك).

10- مدير فرع الهيئة بمنطقة عسير: (المرتبة 12 – عسير).

11- مدير فرع الهيئة بمنطقة حائل: (المرتبة 12 – حائل).

12- مدير فرع الهيئة بمنطقة القصيم: (المرتبة 12 – بريدة).

13- مدير مكتب الهيئة بمحافظة الأحساء: (المرتبة 11 – الهفوف).

14- مراجع داخلي: (المرتبة 11 – الرياض).

15- أخصائي تطوير تطبيقات الويب أول: (المرتبة 10 – الرياض).

16- أخصائي أمن معلومات أول: (المرتبة 10 – الرياض).

17- أخصائي إحصائي: (المرتبة 10 – الرياض).

18- منسق خدمات موظفين: (المرتبة 10 – الرياض).

19- مسؤول عقود: (المرتبة 10 – الرياض).

20- أخصائي قواعد بيانات أول: (المرتبة 10 – الرياض).

21- مراجع داخلي :(المرتبة 10 – الرياض).

22- أخصائي إحصائي: (المرتبة 9 – الرياض).

23- محلل أنظمة: (المرتبة 9 – الرياض).

24- أخصائي تطوير التطبيقات: (المرتبة 9 – الرياض).

25- أخصائي شبكة معلومات: (المرتبة 9 – الرياض).

26- مسؤول مشتريات: (المرتبة 9 – الرياض).

27- باحث إحصائي: (المرتبة 8 – الرياض).

28- أخصائي أمن معلومات: (المرتبة 8 – الرياض).

29- أخصائي دعم: (المرتبة 8 – الرياض).

30- محلل ضمان جودة أول: (المرتبة 8 – الرياض).

31- أخصائي تطوير الموقع الإلكتروني: (المرتبة 8 – الرياض).

32- باحث إحصائي: (المرتبة 7 – الرياض).

33- أخصائي اتصالات: (المرتبة 7 – الرياض).

34- مراجع داخلي: (المرتبة 7 – الرياض).

35- أخصائي ترجمة: (المرتبة 7 – الرياض).

ودعت الهيئة الراغبين ومن تنطبق عليه الشروط شغل إحدى هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها ويحمل مؤهلاً جامعياً للتخصص المناسب للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: fa@stats.gov.sa .

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف، اضغط هنا http://www.stats.gov.sa/ar/page/156