4 إجراءت للتسجيل في حساب المواطن

المواطن – الرياض

أكد حساب المواطن على تويتر أن المرحلة الأولى للبرنامج والتي ستبدأ في أول فبراير المقبل هي مرحلة التسجيل والتقديم وسيتم الإعلان عن نتائج الأهلية و الاستحقاق في وقت لاحق.

يذكر أن وزارة العمل والتنيمة الإجتماعية كانت قد أعلنت عن حساب المواطن بالتزامن مع ميزانية 2017 وقالت إن فتح بوابة التسجيل لجميع الأسر السعودية سيكون في الأول من فبراير 2017.

وأضافت أنه سيتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقائيا.

ومن المقرر أن يتم البدء بتحليل الأهلية والاستحقاق لكافة المسجلين في منتصف شهر فبراير 2017 تمهيداً للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمسجلين قبل صرف البدل لجميع المستفيدين المؤهلين عن طريق الحوالات المصرفية قبل تطبيق الأسعار الجديدة.