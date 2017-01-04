4 مزايا جديدة في تحديث واتساب الجديد .. تعرّف عليها

المواطن – شريف النشمي

تضمن التحديث الجديد في نسخة الآيفون، والذي يحمل الرقم 2.17.1 ثلاث مميزات مهمة لمستخدمي واتساب ضمن عملية تطوير التطبيق المستمرة وميزة واحدة لمستخدمي الآندرويد.

تمثلت الميزة الأولى في إمكانية إرسال 30 صورة ومقطع فيديو بدل 10 في السابق؛ لتضيف مزيداً من التفاعل بين المستخدمين وتوفر لهم الوقت والجهد.

وجاءت الميزة الثانية لتساهم في التقليل من كثافة الملفات وحذف الملفات المستقبلة وتحرير السعة التخزينية بسهولة، حيث يمكن المستخدم حذف المرفقات التي تصل إليه سواء حذفها كلها أو اختيار ملفات محددة ويمكن القيام بذلك من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم إدارة البيانات والتخزين، ثم التخزين، لتجد قائمة الأشخاص الذين راسلوك وبالضغط على كل اسم سيتيح لك إظهار خيارات مختلفة، مثل: ملفات نصية، صور، صور متحركة، مقاطع فيديو وغيرها، ويمكنك حذفها دفعة واحدة، أو اختيار ما تريد حذفه،

وتعطيك هذه الميزة حجم الملفات التي تم استقبالها من طرف المستخدم المرسل.

أما الميزة الثالثة والتي كان يتمتع بها مستخدمي الآندرويد وهي إمكانية إرسال رسائل دون اتصال إنترنت وهذه الميزة تعني أن المستخدم يقوم بإرسال المحتوى إلى مستخدم آخر دون وجود اتصال بالإنترنت ولكن يتم إتمام عملية الإرسال إلا بعد الاتصال بالإنترنت.

أما الخاصية الرابعة فهي لمستخدمي الآندرويد وهي تشغيل مقاطع الفيديو المستقبلة قبل تنزيلها ويتوقع أن تضاف لمستخدم الآيفون في التحديث القادم.

وتمكنت هذه الميزة المستخدمين من تشغيل مقاطع الفيديو المستقبلة دون الحاجة إلى تنزيلها ويتم تنزيلها أثناء التشغيل مثلما يحدث في اليوتيوب وهذه الميزة تعمل فقط في حال تم استقبال هذه المقاطع من مستخدمين لنسخ حديثة من واتس آب، وعلى نظام الآندرويد 4.1 فما فوق.