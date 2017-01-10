40 وفاة على الأقل بسبب الصقيع في أوروبا

المواطن – واس

تسبّبت موجة صقيع تجتاح أوروبا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في وفاة ما لا يقل عن 40 شخصًا، معظمهم في بولندا، إلّا أنها بدأت بالانحسار اليوم.

أدّت موجة البرد، التي تعود إلى كتلٍ هوائية قطبية تحرّكت من الدول الاسكندنافية باتجاه وسط أوروبا، إلى وقوع عدد من الحوادث المرورية كما حدث في فرنسا، حيث قُتِل 4 برتغاليين، وجُرِح 20 في حادث سير يوم أمس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العدد الأكبر من الوفيات نتيجة البرد كان في بولندا، حيث توفي 10 أشخاص، الليلة الماضية، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى 20 تحت الصفر في بعض المناطق، ويضاف هؤلاء إلى 10 أشخاص ماتوا جرّاء الصقيع يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ويتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة في بولندا قليلًا في الأيام المقبلة، إلّا أنها ستبقى أدنى بكثير من الصفر.

وفي جمهورية تشيكيا، أفادت السلطات أن موجة البرد أوقعت 6 قتلى، منذ الجمعة الماضية، غالبيتهم من المشرّدين، حيث قضى 4 منهم في العاصمة براغ، فيما تدنّت الحرارة إلى ما دون 15 درجة تحت الصفر، بينما توفي اثنان آخران أحدهما سلوفاكي في برنو وكارفينا في شرق البلاد.

وبدأت موجة البرد بالانحسار في أوروبا الغربية، لكن الحرارة ما تزال متدنّية اليوم في إيطاليا، حيث أوردت الصحف حالتي وفاة جديدتين، وهما لرجلٍ في الـ 82 من عمره عُثِر عليه ميتًا في منزله الخالي من التدفئة، بالقرب من برينديسي جنوبي إيطاليا، وآخر في الـ 78 قضى بعد سقوطه إثر وعكة نتيجة البرد.

كانت السلطات الإيطالية أشارت إلى وفاة 7 أشخاص، من بينهم 5 مشرّدين، في إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي، فيما ظلّت العديد من المدارس مغلقة اليوم بسبب الثلوج والجليد خصوصًا وسط البلاد وجنوبها.