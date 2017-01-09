45 يوماً فقط لانتظار الأشعة بمستشفى الملك خالد بنجران!

المواطن – نجران

بدأ قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد بنجران التنفيذَ الفعلي لخطة تقليص مواعيد الانتظار.

وأوضح المتحدثُ الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم إلى 160 مريضاً في الأسبوع، وانخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى إلى 45 يوماً خلال الأسبوعين الأولى من التطبيق، موضحاً أنه خلال الشهرين المقبلين سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.

وذكر مدير المستشفى أ.يحيى آل مهذل أن العمل جارٍ على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى، مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري وغيرها من الأقسام التي تتطلب سرعة في الخدمة.

وأضاف آل مهذل أنه تتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته ووقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين، مضيفاً أن معدل الحالات أسبوعياً قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلى 90 حالة والمواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.