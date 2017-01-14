461841 طالباً وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالرياض غداً

المواطن – الرياض

تستقبل مدارس منطقة الرياض غدًا, 461841 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437- 1438, بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مرحلة التقييم المعدة لهم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع, أن الإدارة أنهت الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول, كما أكملت جميع الترتيبات الخاصة بها بما يضمن انسيابية الاختبارات، من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويين للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها.

وحث المانع المدارس وجميع المشاركين في العملية التعليمية, على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات، كما دعا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد.

من جهته أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر, جاهزية المدارس فيما يخص النقل المدرسي والمقاصف حيث تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى, وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات, وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها كما نُبِه السائقون إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها.

من جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات أيمن الركبان, أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ عند الساعة 7.30 صباحًاً للمدارس النهارية، والساعة 3.45 عصراً للمدارس الليلية بنين, فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ30 دقيقة, مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.

وعن ما يخص الطلاب المتعثرين بالمرحلة الثانوية, أفادت مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض غادة الوعلان, أن النظام الفصلي أتاح لهم اختبار تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل بحيث يختبر الطالب مواد تعثر المستوى الأول والثاني مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول, ومواد تعثر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث، مبينة أنه عند عدم كفاية الوقت المخصص لتنفيذ اختبار جميع مواد التعثر التي تزيد على فترة الدور الثاني يتيح النظام نقل الاختبار إلى فترة الدراسة الصيفية أو في بداية العام الدراسي، وإذا كان لدى الطالب مواد تعثر من المستوى الخامس يُسمَح له باختبارها مع مواد الدور الثاني من المستوى السادس.

وأبان مدير الإشراف التربوي بنين خالد الدوسري, ومديرة الإشراف التربوي بنات ريم الراشد, أنه تم تكليف 1000 مشرف ومشرفة في مكاتب التعليم بالجولات الإشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات و متابعة أعمال لجان الاختبارات في المدارس, إضافة إلى أعمال اللجان التنظيمية الفنية والإدارية, وسيقوم المشرفون والمشرفات الفنيات مع بداية الاختبارات بمتابعة نماذج الأسئلة والإجابات النموذجية ومدى مطابقتها لجداول المواصفات والبناء الجيد للأسئلة ومتابعة سلامة التصحيح ووقته.

وفيما يخص الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة, أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض ابتسام الأحمد, أنه تم التأكيد على قائدات المدارس بوجوب تطبيق ما ورد في لائحة تقويم الطالب والدليل التنظيمي فيما يخص قواعد اختبارات طالبات التربية الخاصة، وكُلِفت مشرفات التربية الخاصة لمتابعة معاهد وبرامج التربية الخاصة في الأسبوع الذي سبق الاختبار للوقوف على مدى توافر التجهيزات اللازمة للطالبات وتهيئة الأماكن المخصصة حسب الاحتياج والإشراف على أسئلة الاختبارات ومدى ملاءمتها للطالبات.

بدوره أكد مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض حميدي العنزي, جاهزية مندوبي الطوارئ لجميع المدارس بنين وبنات, إضافة إلى أن إدارة الأمن والسلامة لديها تواصل سريع مع الجهات الأمنية الخارجية لمباشرة أي حادث لا قدر الله.