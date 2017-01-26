488 شوطاً للمزايين يشمل فئتين و6 ألوان

المواطن - الرياض

حددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ست فئات من الإبل للمشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام، بعد أن إضافة لون الشقح إلى المغاتير في المسابقة.

وكل لون من هذه الألوان يشارك بشوطين (جَمْل، وفردي) فللمجاهيم شوطان (جَمل، وفردي) وللمغاتير خمسة ألوان (شعل، ووضح، وشقح، وحمر، وصفر) لكل لون منها شوطان أيضاً (جَمْل، وفردي) وللجَمْل في كل ذلك ثلاثة أنواع من الأشواط (100، و50، وتلاد 30)، وكذلك لكل فردي خمسة أنواع من الأشواط مرجع التقسيم فيها إلى أعمار الإبل (حقة، ولقية، وجذعة، وثني وما فوق، وفحل “جذع”) فبذلك تبلغ أنواع الأشواط إلى ثمانية وأربعين نوعاً، واختَص الفحل بست مسابقات في مسابقة فئات المزايين في الشوط الفردي كما هو معهود.

وبلغت أعداد المسجلين ١٤٦٣ مسجلاً من كافة مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مُلّاك الإبل من دول الخليج التي تقع إبلهم داخل حدود المملكة، وأما مجموع الإبل فقد بلغ ٣٢٧٦٢ متناً، وبلغ عدد المجاهيم منها ١٠٣٤١ متناً، وللشعل من المغاتير ٤٩٧٤ متناً فيما كانت الوضح ٧٧٥٧ متناً وللصفر ٤٧٥٧ متناً أما الشقح فعددها ٢٩٤١ متناً، ووصل عدد الحمر إلى ١٩٩٢ متناً، ليبلغ إجمالي عدد المغاتير ٢٢٤٢١ متناً.

وبحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي أن إدارة المهرجان قد أنهت فترة التسجيل وأقفلته على موقع المهرجان الإلكتروني الخاص، كما اشترطت بألا تقل أعمار الإبل المشاركة عن سنتين، وأن تكون مرقمّة إلكترونياً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما زالت عمليات الترقيم مستمرة حتى الآن.

وكانت إدارة المهرجان قد دعت المشاركين الراغبين في إقامة مخيمات خاصة لهم ومراح لإبلهم أن يراجعوا المكتب المختص في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء على الطريق بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض بعد أسبوعين من يوم الاثنين الماضي لاستكمال إجراءات التخييم وتنظيماته الخاصة التي منها تحديد موقع المخيم وفق إحداثيات محددة، لتدخل بذلك مسابقات فئات المزايين مرحلتها الثالثة وما قبل الأخيرة بنقل الإبل إلى موقع المهرجان.