5 آلاف ريال لمن يكتب قصيدة تصف هذه الصورة!

المواطن _ وليد الفهمي_ القصيم

المواطن – القصيم

الذكريات القديمة تعيدنا إلى روح الزمن الجميل، وتعيد إلى الذاكرة سيرةَ الأماكن والأشخاص الذين كان لهم مكان في حياتنا.

ومع مرور عجلة الحياة بشكل متسارع، لم يعرف عدد من الأقارب بمنطقة القصيم أن الزمن سوف يجمعهم بعد مرور ما يقارب ٤٥ عاماً وهم بصحة وعافية.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل صورة تظهر ٨ أشخاص وهم في مرحلة الطفولة، ووضعت صورة أخرى تظهر نفس الأشخاص ولكن بشكل مغاير، الأمر الذي جعل الجميع يندهش ويجعل الأمر مستحيلاً أن يكونوا هم، بعد مرور حقبة من الزمن في ظل المتغيرات الكثيرة التي طرأت على الحياة.

وقال ماجد إبراهيم الربدي، أحد الموجودين بالصورة، في اتصال هاتفي مع الـ “المواطن“: إن جميع مَن ظهروا بالصورة في الزمن الماضي اجتمعوا مجدداً بعد ٤٥ عاماً بنفس المنطقة، مبيناً أن الجميع أقارب.

وأضاف أنه على الرغم من كثرة أعمال كل واحد منهم، إلا أن الدكتور سليمان أبا الخيل أصر على جمع الجميع، مساء السبت الماضي، والتقط لهم صورةً، وهو ما جعلها تلقى انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت بعد ساعات من توثيق الصورة،

وأضاف أن المهندس أبا الخيل رصد جائزة بقيمة ٥٠٠٠ ريال لمن يقوم بإعداد أفضل قصيدة تصف الصورة.