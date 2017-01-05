5 أمور توضح للمديرين قرب رحيل “الموظف الكفء”

كثيرا ما يترك الموظفون الأكْفاء عملهم ليتساءل مديرهم “ما الذي حدث، ولماذا؟!، لذا معرفة ما الذي يجب أن تبحث عنه يُعد أمراً مهماً لتفهم السبب وراء استقالتهم .

وهناك بعض العلامات حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Forbes لتحذيرك من سلوكيات معينة للموظف تعني أنه يريد ترك العمل:

1- انخفاض الإنتاجية والمسؤولية

ستشعر بذلك عندما تجد أن فريق العمل لا يلتزم بمواعيد إنجاز الأعمال، ولا يحققون شيئاً يُذكر، ولا يحافظون على ساعات العمل المعتادة، وحتى إن كانوا موجودين في مكاتبهم، فإن إنتاجيتهم تكون ضعيفة.

وربما تجد أنهم توقفوا عن الالتزام بالمشاريع طويلة الأجل، ولا يقدمون أفكاراً مُبتكرة تُساعد على تحسين العمل، كما يبدو أنهم لا يريدون أو لا يهتمون بالقيام بما يلزم، وتجد كذلك أن الفرد الأكثر فاعلية، لم تعد إنتاجيته بالكفاءة نفسها.

2- توقُّف التواصل

يعني هذا أن الموظفين أصبحوا لا يسهمون بفاعلية في الاجتماعات، ولا يجيبون عن رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية في الوقت المناسب، أو في بعض الأحيان لا يستجيبون على الإطلاق، فيما أصبحوا معزولين، وباتوا يؤدون الحد الأدنى من أهداف العمل، وعندما تسألهم ما إذا كان كل شيء على ما يرام، فإنهم يتخذون موقفاً دفاعياً.

3- السلوك السلبي

يعبّرون عن أشياء سلبية تجاه العمل، ويبدو جلياً أنهم ليسوا راضين، ولا يوجد لديهم أي شيء إيجابي يمكن أن يُقال تجاه العمل، ستكون نظرتهم متشائمة دائمًا، كما لن يكونوا في حالة تركيز أو نشاط، وسيبدأون بالتفكير في الشخص الذي يجب أن يُلقى عليه اللوم، وربما يُظهرون سلوكاً عدوانياً.

4- تغيير في المظهر

ستظهر بعض التغيرات الجذرية في المظهر، وكذلك في السلوك، وهذان الأمران يُمكن أن يشيرا إلى أن الموظفين ليسوا مهتمين بالكيفية التي يظهرون بها في العمل، أو أنهم يشعرون بأن وجودهم في العمل غير ملحوظ. لذا، قد لا تكون ملابسهم محل اهتمام لديهم.

5- أعضاء الفريق قلقون

عندما يأتي أعضاء الفريق لك للتعبير عن مخاوفهم، فإن ذلك أمر يجب أن تأخذه على محمل الجد، الموظف الأكثر إنتاجية يعمل بالقرب من جميع أعضاء الفريق، ومن ثم، سيكونون أول من يلاحظ أي تغييرات تطرأ عليه، ويجب التأكد من أن هذه المخاوف لن تتحول إلى موضوعات للثرثرة في مكان العمل، ولكن لا تتجاهل هذه المخاوف قبل أن تأخذ بعض الوقت في التحدث إلى ذلك الموظف.