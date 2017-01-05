5 أيام على الانتهاء من تجهيز موقع مهرجان حفر الباطن

المواطن- أحمد الحميداني- حفر الباطن

زار رئيس بلدية حفر الباطن نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان حفر الباطن الربيع والتراث “نايف مناحي بن سعيدان” اليوم، الإثنين، موقع المهرجان للوقوف على استعدادات البلدية في تجهيز الموقع.

وقال بن سعيدان إن البلدية ستعمل بكامل طاقتها، وسوف تسخّر جميع إمكانياتها لتجهيز موقع المهرجان بما يلبّي طموحات الأهالي والزوّار، والانتهاء من الأعمال خلال 5 أيام، وتسليمها للشركة المنظّمة للمهرجان للبدء في التجهيزات الفنية للحدث الأبرز.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي “خالد الأشرم” أن البلدية ستسلّم الموقع خلال 5 أيام من الآن لأعمال البنية التحتية الأساسية للشركة المنظّمة، على أن تكمل بلدية حفر الباطن أعمال تجهيزات منتزه الملك سلمان، وتجميل الموقع والطرق المؤدّية له حتى موعد انطلاق المهرجان.

يعتبر المهرجان من أكبر المهرجانات من حيث فترة إقامته، لمدة 30 يومًا، على مساحةٍ تتجاوز ٣٠ ألف مترًا مربّعًا.