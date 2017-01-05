5 إصابات في حادثٍ مروري بطريق الساحل

المواطن – عبد الله النخالي

وقع مساء أمس ، الإثنين، حادث انقلاب سيارتين بطريق الساحل، وتحديدًا عند كوبري الصناعية باتجاه الغرب، حيث نتج عنه 5 إصابات “2 إصابتهما متوسطة، و3 حالات أخرى كانت إصاباتهم بسيطة”.

أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة “عبد الله أبو زيد” أنه، في تمام الساعة ٨:٥٦ مساءً، تلقّت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب، وعلى الفور، تم توجيه الفرق الإسعافية، وفرقة استجابة متقدّمة مع القائد الميداني “سعود القرني” إلى موقع الحادث.

وأضاف أبو زيد أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع، ومن ثمّ، نُقِلت 3 حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وأُسعِفت حالتان في الموقع.