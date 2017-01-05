5 اطعمة ممنوعة على الاطفال الرضع

المواطن- نت

ما ان يبدأ الطفل في تناول المأكولات الصلبة حتى تصبح الأم مستعدة او راغبة في تقديم كل المأكولات التي تريدها الى الطفل، والتي تظن انها تعود بالكثير من الفوائد الايجابية على صحة الطفل. الا انه في كثير من الاحيان قد لا تكون الأم مدركة الى ان بعض المأكولات قد تعود بالكثير من النتائج السلبية على صحة الطفل، لا سيما قبل سن السنة. ومن هنا سنقدم لكن في هذا الموضوع عبر موقع أنوثة اطعمة غير آمنة للاطفال الرضع ينصح بعدم اعطائها للرضيع على الاطلاق.

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أطعمة غير آمنة للأطفال الرضع

– السمك: انه من أول المأكولات التي يجب الابتعاد عن اعطائها كلياً للاطفال ما دون سن السنة والنصف، لا سيما وان بعض أنواع السمك تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، والتي قد تؤثر سلبياً على نمو الطفل.

– الاطعمة التي قد تؤدي الى الاختناق: وفي هذا الاطار، يجب على الأم الانتباه الى ضرورة انتقاء الاطعمة التي تعمل على الذوبان في فم الطفل، والتي لا يحتاج الى الكثير من المضغ وبالتالي يجب الابتعاد عن الخضروات والفواكه الطبيعية، وبالتالي يجب العمل على هرس هذه المأكولات قبل تقديمها للاطفال نظراً لكونها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الضرورية لنمو الطفل.

– حليب الأبقار: يفضل العديد من الاطباء تجنب إطعام الأطفال الرضع حليب البقر قبل بلوغهم سن الثانية، وذلك لعدم احتوائه على نسب كافية من الحديد، بالإضافة إلى صعوبة امتصاص الحديد في الجسم عند تناوله، وانخفاض نسبة الزنكهذا فضلاً عن إمكانية التأثير على جهازهم الهضمي، وتعريضه للإضطرابات.

– العسل: على الرغم من فوائد العسل الكثيرة، إلا أنه يمنع منعاً بتاتاً من إطعامه للأطفال الرضع نتيجة احتوائه على جراثيم مطثيةالتي يمكن أن تغزو الجهاز الهضمي الخاص بهم، وتؤدي إلى تسميمهم بشكل مباشر.

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– البيض: على الرغم من الفيتامينات الكثيرة الموجودة في البيض الا ان بعض الاطفال قد يكونوا معرضين الى الاصابة بالحساسية نتيجة تناولهم للبيض، ولذلك ينصح بالانتباه الى ما قد يؤثر به البيض على صحتهم، وذلك عند المرة الأولى التي يتم فيها اعطاء البيض بعد العام الأول مع ضرورة الانتباه الى اهمية ان يكون البيض مستوي جداً والابتعاد نهائياً عن البيض النيء.