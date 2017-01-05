5 ساعات من التحقيق مع نتانياهو.. ومكتبه: لا تعليق

المواطن- نت

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن محققيها استجوبوا الخميس على مدى 5 ساعات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر إقامته في القدس، وذلك للمرة الثانية في غضون 4 أيام في إطار التحقيق الجاري بشبهة تلقيه هدايا خلافاً للقانون.

وقالت الشرطة في بيان إنه خلال جلسة الاستجواب تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء في قضية ثانية يجري التحقيق فيها حالياً، مشيرة إلى أنها استجوبت في خلال الأيام القليلة الماضية شخصاً آخر في الإطار عينه، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، رفض مكتب رئيس الوزراء الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت عصر الخميس أن المحققين وصلوا إلى منزل نتانياهو في القدس بعد ظهر الخميس لإجراء جولة ثانية من الاستجواب.

ويشرف مدعي عام الحكومة افيخاي ماندلبليت على التحقيق الجنائي الذي سيحدد إذا كان نتانياهو تلقى “هدايا خلافا للقانون”.

وكانت وسائل إعلام أفادت أن نتانياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه.