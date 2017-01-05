5 معلومات تلخّص رحلة حسين بيكار

المواطن – الرياض

يحتفل جوجل اليوم، الإثنين، بذكرى الفنان التشكيلي المصري حسين بيكار، وترصد “المواطن” 5 معلومات عنه.

اسمه بالكامل حسين أمين بيكار، ولد في 2 يناير من عام 1913، وتوفي في 16 نوفمبر 2002، وهو فنان تشكيلي مصري من أصل قبرصي تركي.

أحب حسين الموسيقى منذ صغره، وكتب رباعيات وخماسيات زجلية تمتلئ حكمةً وبلاغة، كما أنه صاحب مدرسة للفن الصحفي وصحافة الأطفال -بصفةٍ خاصة- ويعد رائدها الأول في مصر.

يمتلك حسين أسلوبًا بسيطًا وواضحًا ارتفع بمستوى الرسم الصحفي ليقترب من العمل الفني، أمّا لوحاته الزيتية فتتميّز بمستواها الرفيع.

التحق حسين بكلية الفنون الجميلة عام 1928 “مدرسة الفنون العليا”، وكان عمره آنذاك 15 عامًا، ليكون من أوائل الطلبة المصريين الذين التحقوا بها، ثم انتقل بيكار بعد ذلك إلى المغرب، حيث قضى 3 سنوات كمدرّس للرسم، وعاد بعدها إلى مصر.

كتب بيكار العديد من الكتب عن الفن، وله عدة دراسات عن الفنانين المصريين والأجانب، خاصةً المعاصرين.