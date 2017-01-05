5 نصائح للعناية بالقدم لمرضى السكري

المواطن – الرياض

يحتاج مريض السكري إلى عناية خاصة بالقدمين خلال فصل الشتاء؛ نظراً لضعف التروية الدموية بها وحدوث أذية عصبية، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كثيرة.

ويؤكد الأطباء أن تعرُّض القدم للرطوبة يزداد في فصل الشتاء، وهو ما يزيد من فرص نمو البكتريا بين أصابع القدمين أو على سطح القدم المغطى بالجوارب، وبالتالي حدوث عدوى”.

وينصح الأطباء مرضى السكري بتبديل جواربهم المبللة أو الرطبة وتجفيف القدمين مباشرةً بعد ذلك، وإيلاء عناية خاصة بالمناطق المحصورة بين أصابع القدمين، كذلك يحتاج مرضى السكري إلى ترطيب أقدامهم بشكل يومي للوقاية من التشققات والحكة الجلدية، مع تجنب ترطيب المسافات بين أصابع الأقدام لوقايتها من الإصابة بالفطريات.

وينصح الأطباء بتجنب استخدام وسائل التدفئة المُساعدة على القدمين، مثل الشراشف الكهربائية، أو حشوات الحذاء الحرارية، أو غيرها كما ينبغي التأكد من درجة حرارة ماء الاستحمام باليد أو بواسطة ميزان حرارة قبل الدخول إليه وغمس القدمين بالماء.

ويقول الأطباء إنه ينبغي دائماً على مرضى السكري ارتداء أحذية ذات مقاس مناسب ومزودة بحشوات داعمة وتوفر حيزاً واسعاً لأصابع القدم، كما ينبغي اختيار الجوارب المناسبة، وإجراء فحوص دورية للقدم عند اختصاصي الرعاية الصحية”.