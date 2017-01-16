520 مرابطًا يؤدّون اختباراتهم بتعليم صبيا

المواطن - واس

أدّى 520 من المرابطين والعسكريين اختباراتهم في مكاتب التعليم، بصبيا، وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم.

وحثّ مدير تعليم صبيا، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، مديري مكاتب التعليم في المحافظات على تسهيل إجراءات المتقدّمين للاختبارات من جنودنا البواسل، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ومن جهةٍ ثانية، تفقّد مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية، ضيف الله بن علي الحازمي، اليوم، مدرسة جخيرة الابتدائية والمتوسطة، وذلك لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، 1437- 1438هـ.

واطمأن الحازمي بأن الطلاب يؤدّون اختباراتهم في جوٍ ملائمٍ ومفعم بالطمأنينة والراحة، مشددًا على المدارس بضرورة رصد النتائج بكل دقة وفي مواعيدها المحددة.