5300 متسابق يتنافسون على جائزة “السائق المثالي” بالشرقية

الدمام – ياسر أحمد – المواطن

سجل أكثر من 5300 متسابق من المواطنين والمقيمين وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية بموقع الجائزة للتنافس على جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الثالثة لهذا العام , والتي انطلقت في نهاية شهر سبتمر الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وأعلن الأمين العام لمجلس أمناء جائزة ” السائق المثالي ” المهندس سلطان بن حمود الزهراني أن التسجيل مستمر حتى نهاية شهر يناير الحالي , داعياً المواطنين والمقيمين وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى المسارعة في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (هنا), متوقعاً أن يرتفع عدد المتنافسين خلال الفترة المقبلة.

وقال الزهراني إن الجائزة نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات ضمن حملتها التوعوية , مشيراً إلى أن من الفعاليات تنظيم معرض ميداني متنقل بين مدينتي الدمام والخبر ومحافظة الأحساء , حيث وزعت أكثر من 50 ألف بروشور توعوي وتعريفي بالجائزة وبثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو.

وأضاف أن الإدارة التنفيذية للجائزة تواصلت مع عدد من الجهات الحكومية منها أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وبعض جهات القطاع الخاص بالغرفة التجارية وشركة أرامكو السعودية وغيرها من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف توعية منسوبيها وتشجيعهم على التسجيل والمنافسة على الجوائز التي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون ريال , مشيراً إلى أنه يقع على عاتق هذه الجهات في القطاعين مسؤولية رفع ثقافة منسوبيها , والإدارة التنفيذية للجائزة على أتم الاستعداد لخلق شراكات لتوعية المواطن والمقيم بأهمية السلامة المرورية وذلك من خلال المحاضرات والمعارض المتنقلة , وزاد: نشرت الجائزة عدداً من الرسائل التوعوية والتعريفية بالجائزة في عدد من الجهات الحكومية والميادين.

وأشار المهندس الزهراني إلى أن من الفعاليات القادمة للجائزة تنظيم احتفالية ترفيهية للمصابين من الحوادث المرورية في أحد المستشفيات بالمنطقة بهدف إيصال رسالة مجتمعية عبر هؤلاء المصابين بأن السلامة المرورية مطلب وضرورة للحفاظ على الأرواح والممتلكات , موضحاً أن جائزة السائق المثالي هدفها تحفير المجتمع – الفرد أو الأسرة – لغرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية , خاصة قائدي المركبات وتشجيعهم على التقيد بالأنظمة المرورية وتوفير بيئة آمنة وتحفيز الشباب على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم .