6 أسباب لاستبعاد متقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

المواطن – واس

أوضح المتحدّث الرسمي لوزارة الصحة “مشعل الربيعان” أنه جرى قبول “7001 ” متقدّمًا من أصل “13.742” للبرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، حيث بلغ إجمالي الذكور الذين تم قبولهم في البرنامج “4255” متقدمًا، بينما تم قبول “2746” متقدمة من الإناث، حيث جرى قبول “1653” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص التمريض، وقبول “370” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص المختبرات، وقبول “295” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص الصيدلة، وقبول “339” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص الأشعة، وقبول “49” متقدمًا في تخصّص البصريات، و قبول “12” متقدمًا في تخصّص التغذية.

كما تم قبول “348” متقدمًا في تخصّص التخدير، وقبول “13” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص العلاج التنفّسي، وقبول “8” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص غسيل الكلى، وقبول “67” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص العلاج الطبيعي، وقبول “73” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص التأمين الصحي، وقبول “104” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص نظم المعلومات، وقبول “169” متقدمًا في تخصّص الوبائيات، وقبول “207” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص الأجهزة الطبية، وقبول عدد “239” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص العمليات، وقبول “601” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص السجلات الطبية، وقبول “709” متقدمًا في تخصّص الإسعاف والطوارئ، وقبول “838” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص الأسنان، وقبول “907” متقدمًا ومتقدمة في تخصّص السكرتارية الطبية.

وأرجع المتحدث الرسمي للصحة استبعاد عدد من المتقدّمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية إلى عدة أسباب، وأبرزها: كون المتقدّم يعمل كموظفٍ حكومي في أحد القطاعات الحكومية بقطاعيه العسكري والمدني، وكون المؤهّل الدراسي لا يتناسب مع التخصّص المتقدّم له، إضافة إلى أن البيانات المُدخلة لا تتّفق مع الوثائق المرفقة، أو أن المتقدّم غير مصنّف من ھيئة التخصّصات الصحية، أو كونه غير سعودي.

وأضاف أن الترشيح يعتبر مبدئيًا لحين اجتياز مرحلة المطابقة النهائية، مع العلم أنه في كل تخصّص توجد قائمة احتياط، كما أن نسبة القبول تمت وفقًا للطاقة القصوى الاستيعابية للبرنامج في كل سنة بناءً على الاتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكر متحدث الصحة أنه يشترط أن يكون المتدرّب لا يعمل في القطاع الخاص عند بداية التدريب، وسيمنح المتدرّب مكافأة مالية قدرھا 2000 ريال، لافتًا إلى أن المعايير التي استخدمت للمفاضلة بين الطلبات ھي الأقدمية في التخرّج، وعدد سنوات الدراسة في الدبلوم، والمعدّل التراكمي، حيث سيتم التوظيف بالقطاع الصحي الحكومي بعد اجتياز التدريب بنجاح.

ونوّه متحدّث الصحة أنه، بالاتفاق مع “العمل والتنمية الاجتماعية”، فإن مدة البرنامج ھي 12 شھر، ويتطلّب الالتحاق بالمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي اجتياز المرحلة الأولى، حيث يتكوّن البرنامج من مرحلتين مدة كل منھما 6 أشھر، والمرحلة الأولى نظرية وتشمل التدريب على (اللغة الإنجليزية، والمصطلحات الطبية، ومھارات التواصل)، ويستلزم حصول المتدرّب على درجة (4) في IELTS أو ما يعادلها، أما المرحلة الثانية فتشمل تدريب عملي على التخصّص بمرافق الصحة.

وقال الربيعان: “يشترط اجتياز المتطلّبات التعليمية والتدريبية في الجزء النظري، واكتساب المھارات المقرّرة في الجزء العملي، وسيتم توقيع العقد بعد تجاوز مرحلة المطابقة، وفي حالة وجود أي حالة موظفين حكوميين (مدني / عسكري)، سيتم استبعادھا، والاعتماد على البيانات الواردة للصحة من الجھات الرسمية”.

كانت الصحة، وضمن العديد من مبادراتها المجتمعية، قد دشّنت، من خلال البوابة الإلكترونية، برنامجًا مخصّصًا لحصر طلبات المتقدّمين، حيث بلغ إجمالي المتقدّمين (13.472) متقدمًا، وجرى استبعاد 2570 طلبًا لعدم مطابقتها الشروط، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبًا، حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة بين الطلبات المطابقة للشروط وفقًا لسنة التخرّج، وعدد سنوات الدراسة، والمعدّل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحًا، وبلغ عدد المرشحين النهائيين 7001 مرشح.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقّعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم تهدف إلى تقليص الانكشاف المهني، ويحقق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجّه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي.

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع التوجيهات السامية الكريمة القاضية بقيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات.

ولمعرفة حالة القبول من خلال إدخال رقم السجل المدني على الرابط التالي: eservices.moh.gov.sa/MDG.