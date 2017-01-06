6 أطعمة ضارة بالصحة.. اللحوم المشوية على الفحم ضمنها

المواطن - وكالات

يوما بعد يوم نرى تحذيرات تخص الأطعمة،ولكن هناك قائمة نشرتها صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن مجلة Reader’s Digest الأمريكية جاء فيها 6 أطعمة ضارة بالصحة.

اللحوم المُصنَّعة

بحسب منظمة الصحة العالمية، يُعادل خطر اللحوم المُصنَّعة خطر الأدخنة ومادة الأسبتوس “الحرير الصخري” فيما يتعلَّق بإمكانية تسبُّبها في السرطان، ويُوجد على قائمة محظورات منظمة الصحة العالمية كلٌ من السجق، وشطائر الهوت دوج، ولحم الخنزير الذي يُحفَظ عن طريق التمليح أو التدخين؛ وذلك لأنَّها تزيد مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

الفشار المُعَدّ في الميكروويف

وقالالبروفيسور إيتان يفينوف، الحاصل على درجة الدكتوراه، ورئيس مركز “لوتنبيرج” لأبحاث المناعة والسرطان في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة: “يتشبَّع الفشار المُعَدّ في الميكروويف بالزبدة الصناعية، والدخان المنبعث منها الذي يحتوي على مركَّب الدياكتيل المسبِّب لسرطان الرئة”.

السلمون المُستَزرَع

بالتأكيد، سمك السلمون المُستزرَع أرخص من البري الذي يتم صيده، لكنَّه يحوي مستوياتٍ أعلى من المواد الملوِّثة التي يمكن أن تسبِّب السرطان، وينصح ستيفن آيزنبرج، اختصاصي الأورام الحاصل على درجة الدكتوراه: “بانتقاء السلمون البري، وطهيه بزيت الزيتون الصحي للقلب”، والسلمون غني بالدهون الصحية المعروفة باسم أحماض أوميجا-3 الدهنية.

اللحوم المشوية على الفحم

تنتج الحرارة العالية للغاية المستخدمة في عملية الشَّيّ بعض المركبات الأمينية الأروماتية غير متجانسة الحلقة، والهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات، وهي مواد مسرطِنة، ولا يأكل دكتور آيزنبرج أي لحوم حمراء أبداً، ويركِّز بدلاً من ذلك على البروتينات النباتية والأسماك، وتؤكِّد منظمة الصحة العالمية أنَّ اللحم الأحمر غير المُصنَّع ربما يسبِّب السرطان كذلك.

المُحلّيات الاصطناعية

لا تحتفظ الدكتورة بونتا أبداً بمُحلِّياتٍ اصطناعية في المنزل بسبب الخطر المحتمل للإصابة بالسرطان، ويسلك دكتور آيزنبرج نهجاً أكثر حرصاً في استخدام بدائل السكر؛ فيختار البدائل ذات الأصل النباتي، ويستخدام سكر “ستيفيا” الخالي من السعرات الحرارية بدلاً من المُحلِّيات التي توجد عادةً في عبواتٍ زرقاء، أو وردية، أو صفراء.

الدهون المتحوِّلة

تتكون الدهون المتحوِّلة عندما تحوِّل الشركات المُصنِّعة للزيوت السائلة إلى دهونٍ صلبة، خلال عمليةٍ تُسمّى الهدرجة، والتي تزيد مدة صلاحية الأطعمة واستقرار نكهتها، ويمكن العثور على الدهون المتحوِّلة في قائمةٍ طويلة من الأطعمة، بما في ذلك الدهن النباتي، والسمن، والمقرمشات، والحبوب، والحلوى، والمخبوزات، والكعك، وحلوى الجرانولا، ورقائق البطاطس، والوجبات الخفيفة، وصلصات السلطة، والأطعمة المقلية، والعديد من الأطعمة الأخرى، ويقول دكتور آيزنبرج: “فقط قُل: لا، لا، لا، لا، لا. أنا لا آكل أي دهونٍ متحوِّلة”.

خبز البيجل

صحيح أن خبز البيجل لذيذ، لكنَّه كذلك أحد تلك الأطعمة البيضاء (التي تحتوي على الدقيق والسكر أو الأرز وغيرها) التي ترفع نسبة السكر في دمك، وبحسب دراسة لمركز “إم دي أندرسون” لأمراض السرطان التابع لجامعة تكساس، وُجِد أنَّ استهلاك الأطعمة ذات الأرقام العالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة) قد يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بين البشر البيض من غير اللاتينيين.