6 فئات فقط مسموح لها بدخول الحرم المكي بالسيارات.. تعرف عليها

المواطن – مكة المكرمة

أكدت إدارة مرور العاصمة المقدسة، أمس السبت، مجدداً على السماح لستّ فئات فقط بدخول سياراتهم الحرم المكي في أوقات المنع.

وقالت الإدارة إن هذه الفئات، هي: (أئمة ومؤذنو المسجد الحرام، حمل الجنائز، الإسعاف، آليات الدفاع المدني والمساندة، الآليات الخاصة بمشروعات الحرم، ذوو الاحتياجات الخاصة).

ويضم الحرم المكي نحو 19 مؤذنًا وإمامًا، فيما يتسع لأكثر من مليوني مُصلٍ في آن واحد، فيما تبدأ أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام، قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة.

وكانت إدارة المرور حددت أوقاتًا عدة يمنع فيها دخول السيارات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة؛ لتجنيب مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم.