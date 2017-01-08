70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بجامعة الملك خالد

المواطن – أبها

بدأ أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد (الانتظام والانتساب)، اليوم الأحد، أداء اختبارات نصف العام الجامعي 1438هـ، في أكثر من 20 مجمعاً تعليمياً ومن مختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس، الدبلوم العالي، الماجستير)، وتمتد فترة الاختبارات لطلاب وطالبات الجامعة إلى أسبوعين، وتجري فيها الاختبارات التخصصية لكل كلية.

من جهته، أكد عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة حرصت على توفير سبل الراحة لأبنائها الطلاب والطالبات، بدءا من إعداد جداول الاختبارات النهائية بشكل آلي، تلافياً لوجود تعارضات لدى الطلاب والطالبات، ولتقليل الحاجة إلى عمل اختبارات بديلة نهاية الفصل.

وأوضح أن عمادة القبول والتسجيل حرصت على استقبال ملاحظات الطلاب والطالبات بشكل آلي والتعديل على جداول الاختبارات، وفق ما يردها من ملاحظات من الطلاب أو الطالبات، بالتنسيق مع الكليات.

وقال القرني: إن عمادة القبول والتسجيل تولت بث جداول الاختبارات النهائية بجميع تفاصيلها، من حيث الوقت والقاعة، على تطبيق “أكاديميا” على الجوال للطلاب والطالبات بوقت كافٍ قبل فترة الاختبارات، لتتيح لهم إمكانية الاستعداد المبكر لفترة حصد الثمار لهذا الفصل.

ونوه إلى إمكانية استفادة الطالب أو الطالبة من بطاقته الأكاديمية الإلكترونية الموجودة على تطبيق أكاديميا، عوضاً عن البطاقة التقليدية عند دخول قاعة الاختبار.

وختم بقوله إن عمادة القبول والتسجيل تتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات الجامعة.