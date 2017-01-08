70 % من الموظفين يعملون في مهن لا تتوافق وميولهم

المواطن – الرياض

كشف متخصص في تحديد المسار الوظيفي عن أن 70% من موظفي القطاعين العام والخاص في سوق العمل السعودي، يعملون في وظائف لا تتوافق مع دراستهم وخبراتهم الأصلية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة “بناء” التربوية الدكتور غسان الصديقي، بأن عدم قياس “الميول المهنية” المعتمد دوليًا، تسبب فى زيادة الإنفاق على البرامج الحكومية المحلية المعنية بتوليد الوظائف للسعوديين.

وشدد على ضرورة اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية “هدف”، لمقاييس تحدد ميول المتقدمين المهنية، لخريجي مرحلتي الثانوية والجامعية، لاستدامة الوظائف، وفقاً لنظرية هولاند (HOLLAND)، ومنهجية (ACIP)، التي تعتبر النظرية الأفضل بالمدارس والجامعات في العالم لتحديد الميول المهنية للطلاب، وفقاً لـ”المدينة”.

وذكر الدكتور غسان الصديقي، أنه إذا ما طبقت المقاييس المهنية بشكل علمي، فإن مشكلات تحديد اختيار المهنة في سوق العمل ستحل بنسبة تفوق الـ80%، لذا تقوم الجامعات الأمريكية بتطبيق قياس الميول المهنية لطلابها وتعتمد عليه، لأنه يحدد التخصص الدراسي المناسب لكل طالب، ويخدم في الوقت نفسه سوق العمل بالمهارات المطلوبة من قبل الخريجين.