8 كجم متفجرات بحزام انتحاري شارع الحمرا في بيروت

المواطن – واس

قالت قيادة الجيش اللبناني إن قوة من مديرية المخابرات أحبطت، بالتنسيق مع فرع المعلومات، عملية انتحارية في مقهى كوستا في منطقة الحمرا حوالي الساعة 10.30 من مساء أمس، أسفرت عن توقيف الانتحاري اللبناني من صيدا عمر حسن العاصي، مواليد عام 1992 بحسب بطاقة هويته، حيث ضبطت الحزام الناسف الذي كان ينوي استخدامه ومنعته من تفجيره”.

وأضافت في بيان اليوم أن ” الموقوف حاول الدخول عنوة إلى المقهى؛ ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة “.

وإلحاقا لبيانها السابق أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان ثانٍ إلى أن: ” قوة من الجيش داهمت المبنى الذي يقطنه الإرهابي عمر حسن عاصي في منطقة شرحبيل – صيدا، حيث أوقفت أربعة أشخاص من المشتبه بهم “.

وأوضح البيان “أنه تبين بنتيجة كشف الخبير العسكري على الحزام الناسف، أنه يحتوي على 8 كلغ من مواد شديدة الانفجار، بالإضافة إلى كمية من الكرات الحديدية، وذلك بهدف إيقاع أكبر خسائر بالأرواح ” لافتاً إلى أن “التحقيقات تمت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص “.