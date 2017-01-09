9 أشهر لم تكفِ مياه #جازان لإصلاح شبكة مياه “العيدابي الدائر”

المواطن – خالد الأحمد – جازان

شكا عدد من أهالي محافظة العيدابي معاناتهم من تضرر وتعطل مشروع شبكة المياه التي أضرت بها الأمطار والسيول الجارفة في وقت سابق قبل ما يقارب نحو تسعة أشهر، فما يزال أهالي المحافظة يعانون ليل نهار جراء تأخر إصلاح شبكة المياه، حيث يلجأ الأهالي لصهاريج المياه “السقيا” التي لاتكفي الحاجة ولا تغطي الأعداد الهائلة من سكان المحافظة.

مديرية مياه جازان ذكرت في وقت سابق أنها بدأت العمل على إصلاح مشكلة شبكة مياه “العيدابي الدائر”، إلا أن هذه التصريحات كانت بمثابة مسكنات للأهالي، بحد وصفهم، حيث مضى أكثر من أربعة أشهر لم تنفذ خلالها مديرية المياه بالمنطقة وعودها، ولم تقم بحل المشكلة، ولم تستجب لمطالب الأهالي بعمل ما يلزم من أجل إصلاح الشبكة في محافظة العيدابي.

وتحدث حسن الغزواني لـ“المواطن”، شاكياً من صعوبة الحياة دون ماء، وما خلفه إهمال مياه جازان وعدم إصلاح الشبكة من غضب واستياء الأهالي.

وأشار إلى أنه يضطر بشكل أسبوعي للذهاب لسقيا العيدابي من أجل تسجيل اسمه للحصول على أحد الصهاريج التي تأتي بعد عناء ومشقة.

وطالب الأهالي مسؤولي مديرية المياه بالمنطقة بإيجاد حلول عاجلة وإصلاح شبكة مياه “العيدابي الدائر” وإنهاء معاناتهم منذ عدة أشهر.