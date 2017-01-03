الحشيش يؤثر سلبًا في الذّاكرة وتدفق الدم للمخ

الحشيش يؤثر سلبًا في الذّاكرة وتدفق الدم للمخ

2017/01/03
الساعة 11:50 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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مخ الانسان

المواطن – وكالات

كشفت دراسة حديثة، عن تأثير تعاطي الحشيش على التدفق الطبيعي والسليم للدم إلى خلايا المخ، حيث أكدت أنه يؤثر سلبًا في الذاكرة والقدرة على التفكير.

وأوضح مسحٌ على المخ أجري على ما يقرب من 1000 متعاطٍ للحشيش في الماضي والحاضر، تراجع معدلات تدفق الدم بشكل غير طبيعي إلى خلايا المخ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعاطوا الحشيش.

وعثر الباحثون في 982 مريضًا تم تشخيص إصابتهم، على اضطراب بسبب تعاطي الحشيش، حيث أثر سلبًا في كثافة وسهولة تدفق الدم إلى مراكز المخ المختلفة، خاصة إلى المراكز المعنية بالذّاكرة والتفكير بالشكل السليم.


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