أبو سن يثير الجدل مجدداً بعودته مع كريستينا

المواطن – الرياض

عاد مستخدم “يوناو” الشهير “أبو سن” ليثير الجدل مجدداً، مع الفتاة الأمريكية “كريستينا”، التي كان ظهوره معها في وقت سابق سبباً للقبض عليه.

ولم يلتزم أبو سن (19 عاماً) بوعده لمتابعيه الذي تعهد فيه بالإقلاع عن التواصل معها، فعاد مجدداً ليظهر بشكل غير لائق بعد أشهر قليلة من توقيفه من قبل شرطة الرياض، لظهوره بشكل مسيء في وقت سابق وتلقيها بلاغاً بشأن بعض التصرفات المخلة في حينها.

وبينما توقع متابعون استفادته من الفترة السابقة ووضع حد لمثل هذه السخافات، عاد مجدداً ليثير الجدل وظهر في محادثته الأخيرة مع “كريستينا” وهو يرتدي الشماغ ويطلب منها تغطية شعرها بالكامل وجسدها بشكل ساخر فتح باب الانتقادات عليه، وفقاً لـ”عكاظ”.

كريستينا هي الأخرى، ما إن أطل “أبو سن” استقبلته بترحيب حار بعد أشهر من عدم التواصل بينهما، تهكمت خلالها في حديثها لمستخدمين أمريكيين على علاقتها به، وقال أبو سن عند خروجه من السجن قبل أشهر: “خلاص توبة.. ما عاد في فلة خلاص”.

وكانت شرطة الرياض قد أوضحت في وقت سابق أنه تم إيقاف أبو سن البالغ من العمر 19 عاماً إثر انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، والقيم الدينية، وحرمة الحياة الخاصة.