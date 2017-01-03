ساعات من الرعب وطلقات رصاص بالرأس في مطعم رينا

المواطن – الرياض

تفاصيل جديدة تم الكشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حول هجوم إسطنبول الدامي خلال الاحتفال بالعام الجديد والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وكشفت إعلامية سعودية أن الهجوم وقع في مطعم رينا وليس في ملهى ليلي كما تداولت الكثير من المواقع.

وروت المذيعة منى النصر لحظات الرعب التي عاشتها ليلة الهجوم على مطعم رينا في مدينة إسطنبول التركية، حيث كانت تتواجد في مطعم مجاور لا يبعد سوى 300 متر فقط، وسمعت طلقات الرصاص في موقع الهجوم الإرهابي.

وأضافت: عند ركوبنا السيارة وجدنا مجموعة من الناس يضربون على السيارات ويصرخون ويطلبون منا العودة، وأخذنا جانب الطريق في انتظار معرفة ماهية الأمر، والناس تجري في الشارع وتطالبنا بالرجوع”.

وأضافت: “سمعنا طلقاً نارياً، وبعدها طلب زوج أختي من السائق الخروج بسرعة من الموقع وبالفعل عندما تقدمنا واقتربنا من بوابة مطعم رينا لمحت جثة أحد القتلى على الأرض وكانت مصابة بطلق ناري في الرأس.

وتابعت الإعلامية السعودية أنها عندما شاهدت التلفاز بدأت تتفهم تفاصيل المشهد الدامي واللحظات الحرجة في مطعم رينا.

وقالت النصر إن المطعم على مستوى راق جداً، وهو مطعم مشهور يقصده السياح ويقع على البسفور ويقدم أشهى المأكولات، وليس ملهى ليلياً كما ادعت الكثير من وسائل الإعلام.