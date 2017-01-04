قناة بداية عن متسابق #زد_رصيدك : تاب واعتذر

المواطن – الرياض

اعتذرت قناة بداية لمشاهديها بشكل رسمي بعد تصرف مسيء قام به مشارك في أحد البرامج التي عرضتها القناة مؤخراً.

وأكدت القناة أن هذا التصرف من المشارك لا يمثل توجه القناة وما تسعى له من قيم وأخلاق، كما أعلنت استبعاد هذا المتسابق نهائياً من البرنامج على خلفية استياء المتابعين من سوء سلوكه.

وأصدرت قناة بداية بياناً رسمياً فجر اليوم تضمن اعتذاراً لمشاهديها مؤكدة أنها تسعى لنشر الأخلاق والفضائل والقيم من خلال البرامج التي يقوم بإعدادها فريق مهني.

كما أكدت قناة بداية في بيانها أن المشارك تاب و اعتذر وقدم أسفه للجمهور لما بدر منه، معلناً أن ما صدر منه كان بدون قصد.