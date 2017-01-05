بالصور .. هذا ما كتبته المحامية شهد سمان في حسابها في تويتر

المواطن – وليد الفهمي – جدة

لم تكن تعلم المحامية السعودية شهد سلمان أنها ستكون أحد ضحايا الإرهاب الذي نددت به كثيراً , حيث لقت حتفها على أيادي الغدر في هجوم إسطنبول، بعدما أصيبت بأربع طلقات في بطنها . و كانت شهد وفي وقت سابق غردت حول عدة أحداث ارهابية منددة ومستنكرة , مشيرة إلى أنها لا تريد إلا العيش بسلام بعدما سخّرت نفسها للدفاع عن المظلومين.

حساب شهد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عبارات تنبذ التطرف والإرهاب في عدد من المواقع، التي طالتها أيادي الغدر، وهي محافظة جدة والمدنية المنورة وتفجير نيس بجمهورية فرنسا.