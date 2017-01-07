شجاعة العريف عواجي تعيد تداول حديث الأمير نايف عن رجال الأمن

المواطن- سعيد مشهور

استشهد السعوديون في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو لولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبدالعزيز رحمه الله ، وهو يتحدّث عن شجاعة رجل الأمن السعودي وإقدامه للدفاع عن وطنه، حتى أن الإصابات لرجال الأمن دائمًا ما تقع في الوجه والرأس، وهذه دلالة على إقدامهم بكل إصرار وعزيمة.

وأعاد المغردون تداول حديث الأمير نايف بعد الذي قدّمه العريف جبران عواجي في حي الياسمين، بالرياض، حيث تصدّى لاثنين من أخطر الإرهابيين، وهما مدجّجان بالأسلحة والأحزمة الناسفة . وقوبلت شجاعة رجل الأمن باشادة واسعة ودعاء بأن يحفظ الله رجال الامن, ويعد مشهدًا أثبت للجميع احترافية رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، وشجاعتهم، ومهاراتهم، وتدريبهم الدقيق والعالي.