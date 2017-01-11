بالصور.. العميد الزهراني يتفقد استعدادات وجاهزية الدفاع المدني بالحفر

المواطن _ نوف العايد _ حفر الباطن

قام مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، يرافقه مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري بزيارة تفقدية للإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن، حيث تفقد مراكز الدفاع المدني بالمحافظة وذلك للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحوادث المختلفة وخطط الإدارة لمواجهة السيول والأمطار.

واجتمع الزهراني مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل، وقد حثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات، كما قام بزيارة لمحافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان بمقر المحافظة.

وافتتح محافظ حفر الباطن ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مركز الدفاع المدني بالسليمانية وإدارة السلامة، وفي نهاية الزيارة قام العميد محمد الزهراني بتكريم الضباط والأفراد المتميزين بالإدارة.