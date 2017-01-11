القيادة تعزّي رئيس الإمارات في ضحايا تفجير كابول

المواطن - واس

بعثت خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، و ولي العهد “الأمير محمد بن نايف”، وولي ولي العهد “الأمير محمد بن سلمان” برقيات عزاء ومواساة للشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيّين.

وجاء في البرقية التي بعثها خادم الحرمين : ” علمنا، ببالغ الألم، بنبأ التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيّين، وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الدنيء، لنشارك سموّكم والشعب الإماراتي الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم، ولأسر الضحايا، وللشعب الإماراتي الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن بالغ التعازي وصادق المواساة، داعين الله (سبحانه وتعالى) أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنّب الشعب الإماراتي الشقيق كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.