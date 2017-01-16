الاستئناف في عسير : حكم سجن ابن فروة (45) يومًا في غير محله

المواطن- سعيد مشهور- أبها

علمت “المواطن”، من مصادر موثوقة، أن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير لاحظت على الحكم الصادر من محكمة أحد رفيدة ضد الشيخ سعيد بن فروة، بالسجن لمدة 45 يومًا، أنه في غير محله لكونه من أهل الصلاح، والاستقامة، والدعوة إلى الله، وأنه لم يذكر الممثل ناصر القصبي باسمه في خطبته.

وتواصلت الصحيفة بالوكيل الشرعي للمدّعى عليه، سعد سلمان آل مجري، للتأكّد من الخبر، فأجاب بأن الخبر صحيح، كما أضاف قائلًا: ابن فروة عُرف بولائه لوطنه وولاة أمره، وشارك في عاصفة الحزم ضمن البرنامج الدعوي والتوعوي، وعُرف عنه سلامة العقيدة من الغلو والتطرّف”، مضيفًا أن الممثل القصبي لا يرغب في إقامة دعوى ضد ابن فروة كما قال في لقائه مع قناة “العربية”.

وكان قد صُدر حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 45 يومًا لخطيب جمعة في إحدى محافظات منطقة عسير هاجم الممثل ناصر القصبي وكفّره، وذلك خلال خطبة شهيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.