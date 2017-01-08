AirBar جهاز جديد لتحويل الكمبيوتر لشاشة لمسية

المواطن – نت

كشفت إحدى الشركات التكنولوجية خلال فعاليات معرض CES 2017 عن جهاز جديد يعرف بـ AirBar وهو عبارة عن شريط مغناطيسي يخرج كمية من الضوء خفيفة غير مرئية على الشاشة، يمكنها تحويل شاشة الكمبيوتر العادية إلى شاشة لمسية يمكن التحكم فيها مباشرة من خلال اللمس.

ويأتي الابتكار الجديد في شكل شريط مغناطيسي نحيف، يتم وضعه أسفل شاشة جهاز الكمبيوتر، مع ضرورة ملاحظة أنه متاح لشاشات مقاس 15.6 بوصة، ويتم وصله بجهاز الكمبيوتر من خلال منفذ USB، وبمجرد توصيله، فإن الشاشة العادية تتحول إلى شاشة لمسية، قادرة على رصد أي حركة يقوم بها المستخدم على شاشة الكمبيوتر الحقيقية، ويمكن التحكم في الجهاز سواء بالأصابع العادية أو من خلال القلم الذكي، مما يتيح للمستخدم سهولة التحكم أو الرسم بدقة على الشاشة.

ولا يحتاج هذا الجهاز إلى تثبيت أي برامج على جهاز الكمبيوتر أو تغيير إعدادات نظام التشغيل، فقط توصيل الجهاز بالكمبيوتر من خلال منفذ USB ليبدأ في العمل، وهو متاح بسعر 69 دولاراً.