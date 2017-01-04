CES 2017: بلاك بيري تخطط للكشف عن هاتف جديد بلوحة مفاتيح فعلية

المواطن - الرياض

تخطط شركة بلاك بيري للكشف عن هاتف جديد في السوق، لكن الأمر ليس على النحو المعتاد لها قديمًا، حيث أعلنت شركة تي سي إل تيليكوم – التي حصلت على حق استخدام علامة بلاك بيري التجارية -، اليوم أن هناك هاتف قادم بلوحة مفاتيح مادية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017.

نشر ستيف كيستولي – رئيس شركة تي سي إل والمدير العالم لفرع أمريكا الشمالية – على تويتر مقطعًا تشويقيًّا لمدة أربع ثوان فقط، يكشف عن الهاتف المذكور. وبغض النظر عن محاولة فهم أي شيء من المقطع، فإن ما يتضح جليًّا من خلاله هو وجود لوحة مفاتيح فعلية.

لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى، إلا أن الشائعات تقول إن هاتف بلاك بيري الجديد قادم باسم “ميركري”، مع شاشة 4.5 بوصة، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 625، و3 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 جيجا بايت من سعة التخزين الداخلية.

كما يتوقع شمول ميركري على ماسح للبصمة، وبطارية 3400 مللي أمبير، وأندرويد 7.0 نوجا.