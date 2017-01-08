Misfit Vapor ساعة ذكية مقاوِمة للمياه تراقب صحتك

المواطن – نت

خلال مشاركتها بفعاليات معرض CES 2017 كشفت شركة Misfit عن ساعة ذكية جديدة تعرف بـVapor والتي تأتي بتصميم مميز للغاية، فضلاً عن هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي متاحة في اللون الأسود واللون الوردي.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي فإن الساعة الجديدة تأتى بواجهة دائرية بقياس 1.39 بوصة AMOLED توفر دقة عرض 326 بيكسل، ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول نظام التشغيل الذي تعمل به الساعة الذكية، لكن بعض التقارير كشفت أنها تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon Wear 2100 ، مع وجود ذاكرة داخلية 4 جيجا بايت.

ومع هذه الذاكرة الكبيرة، يمكن للمستخدمين تحميل بعض الموسيقى وإقران سماعات البلوتوث بها بكل سهولة للاستماع بشكل مباشر للموسيقى من خلالها بدون الحاجة لربطها بالهاتف الذكي لتشغيل الأغاني.

وتمتلك الساعة الذكية بطارية قوية يمكنها البقاء ليومين، وهى مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، لذلك فيمكن استخدامها في السباحة بكل سهولة لتتبع بيانات نشاط المستخدم، كما انها تأتى مزودة بالعديد من أجهزة الاستشعار المختلفة بما في ذلك مستشعر GPS ومحدد معدل ضربات القلب، ومقياس الارتفاع وغيرها من المقاييس الأخرى، ومن المنتظر وصولها في وقت لاحق خلال هذا العام بسعر 199 دولاراً.