Polaroid تطلق نسخة حديثة من كاميراتها الكلاسيكية الشهيرة

المواطن – نت

قررت الشركة المطورة لكاميرات بولارويد الكلاسيكية الشهيرة طرح نسخة جديدة محدثة من الكاميرا الشهيرة الخاصة بها، تحمل اسم “بولارويد بوب”، وتتميز النسخة الجديدة بشاشة تعمل باللمس LCD بقياس 3.97 بوصة تعمل على عرض اللقطات وعرض بعض الخيارات.

كما أنها مزودة بجهاز استشعار CMOS ، بدقة 20 ميجابيكسل، وهذا يعنى أن الصور ستكون أكثر وضوحاً من الكاميرا الكلاسيكية، ولكن بعض الأمور الأخرى ستظل كما هي دون تغيير.

ووفقاً لما أوضحته الشركة فالصور المطبوعة ستكون بقياس 3×4، باستخدام حبر ZINK Zero والذي يعني أن الصور مضادة للمياه والدموع، وليس هذا فقط بل إن من الممكن طباعة صور متاحة بالفعل عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل إنستجرام، كما يمكن تعديل الصور باستخدام مجموعة من الخيارات، وإضافة “ستيكرز” أو استخدام مرشحات مختلفة.