آبل تطلب من سامسونغ 60 مليون شاشة لهاتف آيفون

المواطن – وكالات

طلبت آبل الحصول على نحو 60 مليون شاشة هاتف ذكي من صنع منافستها، سامسونغ، وذلك في ظل تجهيزها لإنتاج هاتفها المنتظر، آيفون 8، والمزمع الكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.

وكانت تقارير إخبارية سابقة قد أكدت أن آبل ستعتمد على شاشات OLED المرنة في صنع أحدث هواتفها الذكية القادمة هذا العام، وهو ما أكده مصدر مطلع على الصفقة التي تمت مع سامسونغ، والذي أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تلقت طلبين على الأقل لتوريد هذه الشاشات.

وكشف تقرير كوري جنوبي، نشرته صحيفة ذا كوريا هيرالد، أن سامسونغ ستقوم بتوريد ما يقارب 80 في المائة من شاشات OLED المرنة التي ستستخدم في إنتاج أحدث طراز ستكشف عنه آبل ضمن سلسلة هواتف آيفون.

وأوضح التقرير أن آبل تقدمت بطلب بقيمة 5 تريليونات وون كوري، ما يقارب 4.35 مليار دولار أميركي، للحصول على شاشات OLED من سامسونغ، ليبلغ إجمالي قيمة الشاشات التي طلبتها الشركة المصنعة لهواتف آيفون من منافستها نحو 13 تريليون وون، أي نحو 11.31 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن آبل سبق وتقدمت، في أبريل الماضي، بطلب إلى سامسونغ بالحصول على 100 مليون شاشة OLED مرنة بمقاس خاص للهواتف الذكية، مما يجعل الشركة الكورية الجنوبية مسؤولة وحدها عن توريد 160 مليون شاشة لهاتف آيفون الجديد.