آرسنال يتنفس الصعداء بتأهله إلى ربع نهائي كأس إنكلترا

المواطن - الرياض

تنفس ارسنال الصعداء وجنب مدربه الفرنسي ارسين فينغر المزيد من الاحراج ببلوغه الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم، بفوزه الاثنين على مضيفه ساتون يونايتد من الدرجة الرابعة 2-صفر. ودخل ارسنال، بطل المسابقة 12 مرة اخرها عام 2015، الى مواجهته الاولى على الاطلاق مع جاره اللندني ساتون الذي يحتل المركز السابع عشر في دوري الدرجة الرابعة والذي يصل الى هذا الدور من المسابقة للمرة الاولى في تاريخه، بمعنويات مهزوزة تماما بعد الخسارة المذلة التي مني بها الاربعاء على ارض بايرن ميونيخ الالماني (1-5) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا. ولا تنحصر مشكلة ارسنال بالهزيمة القاسية التي ستجعل تأهله الى ربع النهائي شبه مستحيل، بل انها جاءت على اعقاب هزيمتين على التوالي في الدوري امام واتفورد وتشلسي المتصدر، ما جعله متخلفا عن الاخير بفارق 10 نقاط رغم فوزه بمباراته الاخيرة على هال سيتي. ويبدو ان مسابقة الكأس ستكون “خشبة الخلاص” بالنسبة لفينغر، لاسيما ان فريقه ودع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كأس الرابطة من الدور ربع النهائي بخسارته على ارضه امام ساوثمبتون (صفر-2)، في حين ان مهمته في الدوري الممتاز ودوري ابطال اوروبا اصبحت معقدة للغاية. وخاض ارسنال الذي يتواجه للمرة الاولى في المسابقة مع فريق من خارج الدرجات الخمس الاولى (مع الدوري الممتاز) منذ موسم 2002-2003، اللقاء بتشكيلة غاب عنها سبعة من اللاعبين الذين بدأوا لقاء الاربعاء ضد بايرن، مثل التشيلي اليكسيس سانشيس الذي دخل في ربع الساعة الاخير، والالماني مسعود اوزيل. ووحدهم الحارس الكولومبي دافيد اوسبينا والالماني شكودران مصطفي والسويسري غرانيت تشاكا والنيجيري اليكس ايوبي حافظوا على مراكزهم. وانهى فريق فينغر الذي يتواجه في ربع النهائي مع فريق اخر من الدرجة الرابعة هو لينكولن سيتي الذي اطاح السبت ببيرنلي (1-صفر)، الشوط الاول متقدما بهدف الاسباني لوكاس بيريز في الدقيقة 26 بعد مساعدة من القائد تيو والكوت الذي حاول تسديد الكرة بكعب قدمه على طريقة الجزائري رابح ماجر في نهائي كأس الاندية الاوروبية البطلة بين بورتو البرتغالي وبايرن ميونيخ الالماني عام 1987، الا انه لم يوفق لكن تدخله اثر على الحارس وواصلت الكرة طريقها الى الزاوية اليمنى. وفي بداية الشوط الثاني اضاف والكوت بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة من النيجيري اليكس ايوبي، ليصبح اللاعب الثامن عشر في تاريخ ارسنال يسجل 100 هدف او اكثر في جميع المسابقات. وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية رغم دخول سانشيس في ربع الساعة الاخير ومن قبله الكيس-اوكسلايد تشامبرلاين الذي لعب منذ بداية الشوط الثاني بدلا من المصري محمد النني المصاب. –