آيفون يمتلك 7 مزايا لا تتوفر في أندرويد

المواطن – نت

إذا كنت تمتلك أحد هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل الأميركية فأنت محظوظ، على اعتبار أن هاتفك يوفر خصائص ومميزات لا توجد في أندرويد وباقي الهواتف الذكية الأخرى، هذه بعضها:

1- تطبيقات الآيفون أعلى جودة وأفضل: عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيق جديد للهواتف الذكية، يعطي المطورون الأولوية لمتجر “أب ستور”، بالإضافة إلى أن تطبيقات آبل تكون أكثر فعالية وإتقانا من تطبيقات أندرويد على سبيل المثال. إذ تطبق الشركة معايير اختبار قاسية قبل نشر أي تطبيق على متجرها.

2- تحديث نظام التشغيل: عندما تطرح آبل تحديثاً جديداً لنظام التشغيل “iOS” فإن التحديث يشمل كل الهواتف في كل بقاع العالم وفي نفس الوقت، عكس الهواتف الذكية الأخرى، التي تصدر تحديثات في أوقات متفرقة وفي دول مختلفة.

3- البساطة والسهولة في العمل: تتيح لك هواتف آيفون البساطة والسهولة في التحكم في العديد من الأمور، حيث يكتفي المستخدم بسحب القائمة العلوية للقيام بعملية بحث والوصول إلى الأشياء التي قد يكون الوصول إليها صعبا ومعقدا في بعض الأحيان على أجهزة أخرى.

4- آيفون أكثر أمناً: يعتبر العديد من المراقبين أن نظام “iOS” أكثر أمنا من نظام “أندرويد”. وفي تقرير أصدر عام 2015، وجد أن 97% من البرمجيات الخبيثة استهدفت أجهزة الأندرويد، في حين أن نسبة ضئيلة قدرت بـ0.7 استهدفت هواتف أيفون.

5- شركة آبل تتبنى التكنولوجيا الجديدة بشكل أسرع: لم تعد شركة آبل تبيع أي هاتف لا يحتوي على ميزة “Touch ID” بعد 3 سنوات فقط على تطوير هذه التقنية الجديدة في هواتف “5 إس” عام 2013، وهو ما يظهر أن الشركة تتبنى التكنولوجيا الجديدة بطريقة سريعة. وتتيح “تاتش آيدي” للمستخدمين فتح هاتفهم من خلال بصمة الإصبع.

6- يعمل بشكل ممتاز مع جميع الأجهزة: هاتف آيفون يعمل بشكل سلس مع جميع الأجهزة ومع مختلف أنظمة التشغيل، مثل الأيباد والأيبود تاتش، حيث يمكن، على سبيل المثال، للأيباد أن يستقبل مكالمة (بدلا من الآيفون) أو أن تحرر من خلاله رسالة نصية، عندما يكون الآيفون الخاص بك على نفس شبكة “الواي فاي”.

7- كيبل آيفون (Lightning): وجدت دراسات أجريت على كيبلات الهواتف الذكية أن كيبل آيفون من بين أقوى وأفضل الكيبلات، حيث يشمل الحماية والفعالية في الأداء. كما يتميز “لايتنينغ” بكونه يحتوي على رأس “يو إس بي” ذي وجهين يمكن وصله بالطرف السالب أو الموجب، بالإضافة إلى أنه قادر على شحن الأيفون والأيباد.

ولا يعني سرد هذه المواصفات في آيفون، التحيز إليه على حساب أجهزة أندرويد، فهناك 10 مزايا يمكنك القيام بها على أندرويد وغير متوفرة عبر آيفون.