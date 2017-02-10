آيفون 8 المرتقب سيتجاوز سعره ألف دولار

المواطن – نت

كشف تقرير جديد أن هاتف أبل المقبل آيفون 8 الذي سيتزامن طرحه مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق أول هاتف للشركة الأمريكية، سيتجاوز سعره ألف دولار، إذ سرب هذه المعلومات مصدر مطلع على خطط شركة أبل.

ووفقاً لموقع Phonearena لا يعتبر هذا الثمن مبالغاً فيه نظراً إلى أن سعر النسخة سعة 265 جيجابايت من آيفون 7 بلس تباع بسعر 969 دولاراً، وخاصة أن هاتف آيفون 88 سيتميز بعدد لا حصر له من المزايا الجديدة، بما في ذلك شاشة OLED كبيرة الحجم تمتدد عبر واجهة الهاتف، لذا فمن المحتمل أن يكلف أبل تقريباً ضعفي سعر شاشة LCD المستخدمة في هواتف iPhone الحالية.

وأشار المصدر أن الهاتف الجديد سيحصل على ترقية كبيرة في حجم الذاكرة من خط آيفون 7 الحالي، فالذاكرة مكلفة نسبياً الآن بسبب قوة الدولار، ومن المحتمل أن يطلق على الهاتف الجديد الذي سيبلغ حجمه 5.8 بوصة “آى فون اكس.”

وجنباً إلى جنب النسخة 5.8 بوصة، من المتوقع الكشف عن نموذج 4.7 بوصة يحمل اسم آيفون 7s ونموذج 5.5 بوصة يحمل اسم آيفون 7s بلس.