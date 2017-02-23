آيفون 8 بخيارين لمساحة التخزين.. وهذه جوانبه السلبية

المواطن - وكالات

قال تقرير حديث من شركة الأبحاث الصينية Trendforce إن هاتف آيفون 8 القادم سيأتي مع خيارين لمساحة التخزين وهما 64GB و256GB، وهذا يعني أن الحد الأدنى من مساحة التخزين سيكون ضعف ما كان متاحاً بهواتف أبل آيفون 7 السابقة، التي جاءت بنماذج تضم مساحة تخزين 32GB.

ولهذا الأمر جوانب سلبية متعددة، أبرزها التكلفة، فعلى سبيل المثال، هاتف آيفون 7 الحالي متاح بسعر 649 دولاراً لنسخة 32GB، و749 دولاراً لنسخة 128GB و849 دولاراً لنسخة 256GB، وهذا يسمح للمستخدمين الذين لا يستخدمون الكثير من تخزين الهاتف دفع أموال أقل.

ولو جاء الهاتف الجديد مع اثنين فقط من خيارات التخزين، فلن يكون هناك نسخ بأسعار قليلة لتلك الفئة الكبيرة من المستخدمين.