أبل تتعاون مع شركةٍ جديدة لشحن هواتفها لا سلكيًا

المواطن - وكالات

كشفت تقارير سابقة عن أن الجيل القادم من هواتف أيفون سيدعم ميزة “الشحن اللا سلكي”، ولكن تقارير جديدة تشير إلى أن شركة أبل تتعاون مع شركة Broadcom لإيجاد طريقة مخصصة للشحن اللا سلكي لهواتف أيفون التي دعمها بهواتف في المستقبل.

وبحسب موقع fonearena الهندي، عملت أبل وBroadcom -في وقتٍ سابق- على حلول الشحن اللا سلكي منذ ما يقرب من عامين، وبالرغم من أنه ليس من الأكيد متى قد تدمج أبل هذه الميزة في هواتفها الذكية بسبب مخاوف من حدوث مشاكل في بطاريات هواتف أيفون، خاصةً بعد مشكلة انفجار بطاريات نوت 7.

وتوقع أحد المحللين أن تعزز شركة أبل هواتفها الـ 3 التي تستعد لطرحهما هذا العام بميزة الشحن اللا سلكي، مع ملاحظة أن عددًا من التقارير أشارت إلى أن هواتف أيفون المقبلة ستأتي بشاشة OLED، وميزة الشحن اللا سلكي.