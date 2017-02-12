أبل تطلق 3 هواتف آيفون جديدة بميزة الشحن اللاسلكي

المواطن – نت

تعتزم شركة أبل طرح 3 نسخ مختلفة من هاتف آيفون القادم وجميعها ستكون مدعومة بميزة الشحن اللاسلكي المتطورة، وهذا عكس ما تم تسريبه سابقاً بأن أبل ستكتفي بدمج الميزة الجديدة داخل نسخة واحدة فقط من هاتفها آيفون 8 القادم.

وذكر مصدر مطلع أن أبل تعمل حالياً على تطوير ميزة الشحن اللاسلكي، والتى من شأنها أن تسمح للهاتف بالحصول على الطاقة اللازمة للعمل دون الحاجة إلى أن يكون مرتبطاً مباشرة بأي مصدر كهرباء.

ووفقاً لموقع MacRumors، قال المحلل “مينغ تشي كو” إن ميزة الشحن اللاسلكي تزيد من درجة الحرارة الداخلية للهواتف، ونتيجة لذلك فإن أبل تعمل على دمج عنصر جديد لهواتفها لحمايتها من الإنهاك عن طريق السيطرة على درجة الحرارة الداخلية.

ولكن هذا العنصر يمكن أن يزيد من تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 5 دولارات لكل هاتف، وسبق أن كشفت بعض التقارير السابقة أن سعر الآيفون القادم من أبل سيكلف أكثر من 1000 دولار بسبب المزايا الجديدة.