أب وابن يقتلان بعضهما في حادث مؤلم

المواطن - الرياض

عاشت عائلة أمريكية مأساة حقيقة، حيث لقي الأب والابن مصرعهما بفارق ساعات قليلة، والسبب اصطدامهما ببعضهما وهما يقودان سيارتيهما.

وكان الأب جيفري براشر (50 عاما) خارجا إلى عمله على الساعة الرابعة صباحا، فيما ابنه اوستن عائد من حفلة، وكان الأب يقود سيارته الفورد 2006 والابن سيارة من نوع شوفرليه 2004، فاصطدما ببعضهما بقوة أودت بحياة كليهما.

وقع الحادث على أحد طرقات ولاية ألاباما، ولم يكن أي من السائقين يضع حزام السلامة، ففارق الأب الحياة على الفور، ثم لحق به الفتى بعد تسع ساعات، وذكر الموقع الإلكتروني “ألاباما” أن نسبة الكحول العالية في دم الشاب، قد تكشف سبب وقوع الحادث المفجع.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى العلاقة القوية التي كانت تربط الضحيتين، وكيف كان يجمعهما حبهما المشترك لرياضة الغولف .

وقالت باميلا براشير دينيس، شقيقة جيفري براشير ومديرة المدرسة التي كان يدرس بها الفتى، أن شقيقها كان دائم الابتسامة، مضيفة “لا أستطيع التصديق ولا أجد الكلمات المناسبة”.