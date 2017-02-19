أب يقتل ابنته ذات الـ3 أعوام بركلة قدم

المواطن – وكالات

لفظت طفلة في الثالثة من عمرها أنفاسها الأخيرة، بعدما دهسها والدها الذي يزن 100 كيلو جرام بقدمه في لحظة انفعال.

وبعد مرور سبعة أشهر على الحادثة، اعترف والد الطفلة، بأنه كان قد قام في لحظة غضب بالضغط بكل قوته على بطن الطفلة وركلها، بينما كانت تلعب على الأرضية في البيت.

وذكرت قناة “ناين نيوز” الأسترالية، التي أوردت الخبر، أنه بحلول منتصف اليوم التالي من الواقعة، كانت الطفلة قد أصبحت شاحبة الوجه فيما صارت تمشي بصعوبة، وماتت بشكل تراجيدي بعدها بوقت قصير في المستشفى.

الرجل البالغ من العمر 22 عاماً الذي لم يعلن عن اسمه لأسباب قانونية، اعترف بأنه مذنب بقتله الطفلة في الحادثة التي تعود إلى عام 2015.

وقال كبير موظفي النيابة العامة في أستراليا كيري جودد، أمام المحكمة العليا في فيكتوريا بملبورن الأسترالية: “إن الرجل في لحظة غضب قام بركل الطفلة بقدمه وضغط على بطنها بقدم واحدة، فيما كانت قدمه الأخرى مرتفعة عن الأرض ما جعل ثقله كله يتركز في بطن الطفلة مما تسبب في وفاتها.