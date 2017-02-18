أحمد الفريدي يكشف عن حجم إصابته في مباراة الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أبدى لاعب نادي النصر، أحمد الفريدي، سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز أمام النادي الأهلي، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل، حيث انتهى اللقاء بفوز العالمي بهدفين دون رد، مؤكدًا على أن إصابته عبارة عن كدمةٍ قوية يحتاج معها للراحة لمدة 10 أيام.

وقال الفريدي عقب نهاية اللقاء: “الحمد لله على توفيقه، وألف مبروك جمهورنا الغالي على الفوز، وأشكركم على مشاعركم، وكما ذكر حساب النصر، الإصابة عبارة عن كدمةٍ قوية تحتاج 10 أيام”.

وكان أحمد الفريدي قد تم نقله إلى المستشفى بعد خروجه مصابًا من مباراة فريقه أمام الأهلي بعد تدخّل عنيف من لاعب الأهلي سعد الأمير، وثارت شكوك حول إصابة اللاعب بكسرٍ في القفص الصدري.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.